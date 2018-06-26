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Хищник | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 26.06.18 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Хищник" (4)

 
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Название фильма: Хищник
Оригинальное название: Predator
Прокат в России фильма "Хищник": 13 сентября 2018 года
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» Голливуд » Боевики
        ... » Фантастика
» Франчайзы » Хищник
О фильме "Хищник":
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Хищник:

Хищник
постеры фильма: 2
трейлеры: 4

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Получается банальное, не смешное, нелепое и откровенно слабое подражание оригинальной трилогии

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