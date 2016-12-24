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Могучие рейнджеры | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Международный трейлер New :: 24.12.16 ссылка на ролик

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Название фильма: Могучие рейнджеры
Оригинальное название: Power Rangers
Прокат в России фильма "Могучие рейнджеры": 22 марта 2017 года
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» Голливуд » Фантастика
» Голливуд » Подростковое кино » Мальчики
О фильме "Могучие рейнджеры":

Полнометражный перезапуск культового франчайзa, рассказывающего про школьников, спасающих мир.

Среди задействованных актёров: Брайан Крэнстон, Элизабет Бэнкс.

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Могучие рейнджеры:

Могучие рейнджеры
постеры фильма: 16
кадры из фильма: 4
трейлеры: 3

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Итого получилось красиво, местами излишне сопливо, местами недостаточно изобретательно и традиционно очень тупо

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