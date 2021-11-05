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Власть пса | Трейлеры
Русский трейлер New :: 05.11.21
Название фильма: Власть пса
Оригинальное название: Power of the Dog
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О фильме "Власть пса":
Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст в мелодраматическом вестерне «Нетфликс» по одноимённому роману Томаса Сэвиджа.
Также в ролях: Джесси Племонс, Коди Смит-Макфи.
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