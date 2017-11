New

Размещение: YouTube

Название фильма: Секретное досье

Оригинальное название: Post

О фильме "Секретное досье":

Основанный на реальных событиях политический триллер Стивена Спилберга о том, как журналистам The New York Times и The Washington Post удалось опубликовать секретные документы Пентагона о ходе ведения войны во Вьетнаме. В главных ролях: Том Хэнкс и Мерил Стрип.