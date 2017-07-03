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Название фильма: Полароид

Оригинальное название: Polaroid

О фильме "Полароид":

Студенты фотографируют друг друга на старый «Полароид», не зная, что все люди на снимках обречены на смерть.

В одной из ролей: Митч Пиледжи.