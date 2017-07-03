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Полароид | Трейлеры
Трейлер New :: 03.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Полароид
Оригинальное название: Polaroid
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Полароид":
Студенты фотографируют друг друга на старый «Полароид», не зная, что все люди на снимках обречены на смерть.
В одной из ролей: Митч Пиледжи.
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