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Покемон. Детектив Пикачу | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Минутный ролик New :: 02.05.19

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Все ролики фильма "Покемон. Детектив Пикачу" (12, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Покемон. Детектив Пикачу
Оригинальное название: Pokemon Detective Pikachu
Прокат в России фильма "Покемон. Детектив Пикачу": 16 мая 2019 года
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О фильме "Покемон. Детектив Пикачу":

Райан Рейнольдс озвучивает Пикачу в своеобразном нуарном киберпанке по мотивам этой игровой вселенной.

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Покемон. Детектив Пикачу:

Покемон. Детектив Пикачу
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 12

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