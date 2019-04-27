|
Покемон. Детектив Пикачу | Трейлеры
Дублированный TV-ролик 2 New :: 27.04.19
Название фильма: Покемон. Детектив Пикачу
Оригинальное название: Pokemon Detective Pikachu
Прокат в России фильма "Покемон. Детектив Пикачу": 16 мая 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Подростковое кино » Унисекс
О фильме "Покемон. Детектив Пикачу":
Райан Рейнольдс озвучивает Пикачу в своеобразном нуарном киберпанке по мотивам этой игровой вселенной.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Покемон. Детектив Пикачу:
Мстители 4: Финал: Кадия стоит
Галерея: Московский международный кинофестиваль 2019
Миллиард: Михаил Пихаил
Проклятие плачущей: Она же мать
Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы: А ты не найдёшь себе короля
» Превью
26 апреля, пятница
25 апреля, четверг
церемония закрытия ММКФ-2019 фоторепортаж 41-й Московский кинофестиваль вручил свои награды...
24 апреля, среда
|
|
|
|
|