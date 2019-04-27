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Покемон. Детектив Пикачу | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный TV-ролик 2 New :: 27.04.19

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Все ролики фильма "Покемон. Детектив Пикачу" (11, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Покемон. Детектив Пикачу
Оригинальное название: Pokemon Detective Pikachu
Прокат в России фильма "Покемон. Детектив Пикачу": 16 мая 2019 года
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О фильме "Покемон. Детектив Пикачу":

Райан Рейнольдс озвучивает Пикачу в своеобразном нуарном киберпанке по мотивам этой игровой вселенной.

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Покемон. Детектив Пикачу:

Покемон. Детектив Пикачу
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 11

Рецензии и обзоры

Мстители 4: Финал: Кадия стоит

За одним ложным финалом следует другой, один очевидный сюжетный поворот следует за другим. Фильм настойчиво играет в популярный жанр «как это должно было закончиться», но не заканчивается

Галерея: Московский международный кинофестиваль 2019
С 18 по 25 апреля в Москве проходил 41-й Московский международный кинофестиваль

Миллиард: Михаил Пихаил
Как житейская драма это очень тупо, как криминальная комедия — совершенно вторично, как детектив про олигарха — весьма странно

Проклятие плачущей: Она же мать
Контраст и взаимоотношения между тремя присутствующими в кадре матерями выглядят запрограммированной, очевидной идейной добавкой

Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы: А ты не найдёшь себе короля
По конец фильма даже спецэффекты перестают играть, а живые актёры вообще застывают в творческом ступоре
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Люди в чёрном: Интернэшнл, Men in Black International
кадров: +4
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» Международный трейлер 2

Кома
постеров: +1
» О съёмках

Покемон. Детектив Пикачу, Pokemon Detective Pikachu
» Дублированный TV-ролик 2
» Дублированный TV-ролик
» Превью

26 апреля, пятница

Мстители 4: Финал, Avengers 4: Endgame
кадров: +58
» Русский промо-трейлер

Та ещё парочка, Long Shot
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Боль и слава, Dolor y gloria
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