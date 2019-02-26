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Покемон. Детектив Пикачу | Трейлеры

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О съёмках New :: 26.02.19 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Покемон. Детектив Пикачу" (4)

 
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Название фильма: Покемон. Детектив Пикачу
Оригинальное название: Pokemon Detective Pikachu
Прокат в России фильма "Покемон. Детектив Пикачу": 16 мая 2019 года
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О фильме "Покемон. Детектив Пикачу":

Райан Рейнольдс озвучивает Пикачу в своеобразном нуарном киберпанке по мотивам этой игровой вселенной.

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Покемон. Детектив Пикачу:

Покемон. Детектив Пикачу
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 4
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Галерея: Оскар-2019, фоторепортаж церемонии
24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар»

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Беззубик с самого начала был смесью Стича с котом из «Ведьминой доставки», а потому давно пора было ему придумать девочку-котёнка

Власть: Американский политик
Фильму требуется добраться до войны в Ираке, чтобы немного успокоиться и начать обдавать зрителя реальным холодом

Другая сторона: Сезон 2: С чего всё начиналось
По мере раскрытия тайн сериал всё больше упрощается, а два Говарда надолго разошлись по разные стороны

Громкая связь: Идеальные знакомые
Под титры актёрам даже удаётся внезапно преобразить своих персонажей, сделав их куда более живыми людьми, чем за весь предыдущий фильм
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Обновления
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Покемон. Детектив Пикачу, Pokemon Detective Pikachu
» О съёмках

25 февраля, понедельник

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24 февраля, воскресенье

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