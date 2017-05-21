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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | Трейлеры
О съёмках 4 New :: 21.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Оригинальное название: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки": 25 мая 2017 года
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О фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки":
Джек Воробей отправляется на поиски сокровищ Посейдона.
В ролях: Джонни Депп, Брентон Туэйтес, Орландо Блум, Хавьер Бардем.
Режиссёры: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг.
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
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