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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 3 New :: 20.05.17 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (20, из них 5 новых)

 
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Название фильма: Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Оригинальное название: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки": 25 мая 2017 года
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» Блокбастеры » Приключения
        ... » Фэнтэзи
» Франчайзы » Пираты Карибского моря
О фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки":

Джек Воробей отправляется на поиски сокровищ Посейдона.

В ролях: Джонни Депп, Брентон Туэйтес, Орландо Блум, Хавьер Бардем.

Режиссёры: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг.

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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки:

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
постеры фильма: 9
кадры из фильма: 30
трейлеры: 20

Рецензии и обзоры

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