Сандра Буллок подписалась на ведущую роль в остросюжетном экшн-триллере «Грузовик с наличностью». Режиссёр картины — Джозеф Владика...

Шон Леви возглавит съёмки научно-фантастической драмы «Падение», а также выступит продюсером через свою компанию 21 Laps совместно с компанией Стивена Спилберга Amblin...