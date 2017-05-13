Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан сыграют ведущие роли в экшен-фильме Скотта Во «Экс-Багдад» по сценарию Араша Амела...

Роб Коэн как никогда близок к съёмкам фильма «Рейзер» по мотивам одноимённой комикс-серии Эверетта Хартсо...

Каннский кинофестиваль объявил об ужесточении правил для кинопроектов, желающих попасть в его конкурсную программу...

Марго Робби сыграет ведущую роль в остросюжетном триллере «Страна грёз»...

Не дождутся фанаты «Судьи Дредда 3D» с Карлом Урбаном в главной роли сиквела, хотя со времени выхода фильма в 2012 году разговоры о продолжении не прекращались. Но...

Amazon Studios анонсировала начало производства фэнтезийного теле-сериала «Карнавальная улица», на который уже много лет кряду посматривали: Гильермо дель Торо...