|
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | Трейлеры
Русский ролик о съёмках New :: 13.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Оригинальное название: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки": 25 мая 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Фэнтэзи
О фильме "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки":
Джек Воробей отправляется на поиски сокровищ Посейдона.
В ролях: Джонни Депп, Брентон Туэйтес, Орландо Блум, Хавьер Бардем.
Режиссёры: Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки:
Миллиарды: Сезон 2: Соком траванулись
Основатель: Награда за смелость
Галерея: Чужой: Завет
Стражи Галактики 2: Звёздный папа
Прочь: Чёрная комедия
Спасатели Малибу, Baywatch
Прокат в России: 1 июня 2017 года
» Отрывок
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales
Прокат в России: 25 мая 2017 года
Мумия, Mummy
Прокат в России: 8 июня 2017 года
12 мая, пятница
Джулия Робертс сыграет главную роль в экранизации бестселлера Синтии Свонсон 2015 года «Продавец книг»...
Роб Коэн как никогда близок к съёмкам фильма «Рейзер» по мотивам одноимённой комикс-серии Эверетта Хартсо...
Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс стали первыми официально подтверждёнными участницами кинокомикса «Люди Икс: Новые Мутанты»...
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан сыграют ведущие роли в экшен-фильме Скотта Во «Экс-Багдад» по сценарию Араша Амела...
11 мая, четверг
Каннский кинофестиваль объявил об ужесточении правил для кинопроектов, желающих попасть в его конкурсную программу...
Марго Робби сыграет ведущую роль в остросюжетном триллере «Страна грёз»...
Не дождутся фанаты «Судьи Дредда 3D» с Карлом Урбаном в главной роли сиквела, хотя со времени выхода фильма в 2012 году разговоры о продолжении не прекращались. Но...
Amazon Studios анонсировала начало производства фэнтезийного теле-сериала «Карнавальная улица», на который уже много лет кряду посматривали: Гильермо дель Торо...
10 мая, среда
В ночь на 10 мая на 69-м году жизни скончался российский кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей...
После самого мёртвого уикенда за полтора с лишним года до нас добралось очередное кинопрокатное лето...
|
|
|
|
|
«Стражи Галактики 2», рецензия «Форсаж 8», отзыв «Чужой: Завет», кадры «Перестрелка», рецензия Сериал «Родина», 6 сезон, отзыв «Основатель», отзыв «Пустота», отзыв «Затерянный город Z», рецензия «Наваждение», рецензия Сериал «Милларды», 2 сезон, отзыв «Время первых», рецензия «Объезд», отзыв «Прочь», отзыв