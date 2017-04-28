Джо Джонстон возглавит съёмки фэнтезийной картины «Хроники Нарнии: Серебряное кресло» по мотивам знаменитой литературной серии Клайва Стэйплза Льюиса. Автор...

Ходят упорные слухи, что скоро объявят о запуске в производство не так давно «замороженного» студией Paramount Pictures сиквела «Войны миров Z»...

M. Найт Шьямалан анонсировал через твиттер производство сиквела «Сплит», который получил название «Стекло»...

Хилари Суонк сыграет ведущую женскую роль в телесериале «Доверие» для телеканала FX...

Эван Макгрегор сыграет главную роль в фильме кинокомпании Walt Disney Pictures «Кристофер Робин» по мотивам мультсерии о Винни Пухе...