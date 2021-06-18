|
Свинья | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 18.06.21
Название фильма: Свинья
Оригинальное название: Pig
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
... » Триллеры и хорроры
О фильме "Свинья":
Николас Кейдж в триллере об отшельнике, у которого украли любимую свинку-охотницу за трюфелями.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Свинья:
Телохранитель жены киллера: Дело об усыновлении
Ограбление по-джентльменски: Тюремный инспектор
Круэлла: Эстелла против всех + видеоподкаст
Заклятие 3: По воле дьявола: Так всё и было!
Тихое место 2: Ходячие слуханцы
17 июня, четверг
Круэлла, Cruella
Прокат в России: 3 июня 2021 года
» Отрывок
15 июня, вторник
14 июня, понедельник
Отечественный прокат вновь дожил до длинных выходных и вновь ими не успел толком воспользоваться...
|
|
|
|
|
«Телохранитель жены киллера», рецензия «Круэлла», подкаст «Заклятие 3: По воле дьявола», рецензия «Армия мертвецов», подкаст «Форсаж 9», рецензия «Женщина в окне», отзыв «Гнев человеческий», рецензия «Друзья: Воссоединение», отзыв «Неуязвимый», подкаст «Тихое место 2», отзыв «Ограбление по-джентльменски», отзыв