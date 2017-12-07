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Призрачная нить | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 07.12.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Призрачная нить
Оригинальное название: Phantom Thread
Прокат в России фильма "Призрачная нить": 8 марта 2018 года
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» Голливуд » Исторические
О фильме "Призрачная нить":
Пол Томас Андерсон представляет историю успешного лондонского кутюрье, который в 1950-х получает заказы от королевской семьи и элиты британского общества. В главной роли — Дэниэл Дэй-Льюис.
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