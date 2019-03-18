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Кладбище домашних животных | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 8 | постеры: 5 | в ролях
Дублированнй ролик о съёмкак New :: 18.03.19 ссылка на ролик
Название фильма: Кладбище домашних животных
Оригинальное название: Pet Sematary
Прокат в России фильма "Кладбище домашних животных": 4 апреля 2019 года
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О фильме "Кладбище домашних животных":
Римейк одноимённого классического хоррора по Стивену Кингу 1989 года.
В главной роли: Джейсон Кларк.
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