|
Кладбище домашних животных | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
TV-ролик New :: 18.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Кладбище домашних животных
Оригинальное название: Pet Sematary
Прокат в России фильма "Кладбище домашних животных": 4 апреля 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Ужасы и мистика
О фильме "Кладбище домашних животных":
Римейк одноимённого классического хоррора по Стивену Кингу 1989 года.
В главной роли: Джейсон Кларк.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Кладбище домашних животных:
Крид 2: Рокки против Драго
Галерея: Золотой глобус 2019
Т-34: Танковый биатлон
Мэри Поппинс возвращается: Майкл и Джейн
Новинки 2019: «Стекло», «Алита», «Терминатор», «Звёздные войны 9» и кинокомиксы
17 января, четверг
» Трейлер
» Тизер
16 января, среда
|
|
|
|
|
«Крид 2», рецензия 2019: «Стекло», «Алита», «Терминатор» 2018: Лучшие и худшие «Т-34», отзыв Золотой глобус, фото «Чёрное зеркало: Брандашмыг», отзыв «Аквамен», отзыв «Мэри Поппинс», отзыв «Гринч», отзыв «Птичий короб», отзыв «Старик с ружьём», отзыв «Под Сильвер-Лэйк», отзыв «Кажется, мы остались одни», отзыв «Нарко: Мексика», отзыв