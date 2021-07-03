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Петровы в гриппе | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 3 | постеры: 2 | в ролях
Отрывок New :: 03.07.21
Прокат в России фильма "Петровы в гриппе": 9 сентября 2021 года
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О фильме "Петровы в гриппе":
Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин в сюрреалистической драме Кирилла Серебренникова по одноимённому роману Алексея Сальникова.
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