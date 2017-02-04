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Персональный покупатель | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер 2 New :: 04.02.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Персональный покупатель
Оригинальное название: Personal Shopper
Прокат в России фильма "Персональный покупатель": 2 марта 2017 года
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О фильме "Персональный покупатель":
О девушке, работающей в индустрии моды в Париже и способной общаться с призраками.
В главной роли: Кристен Стюарт.
Режиссёр: Оливье Ассайас.
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