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Название фильма: День патриота

Оригинальное название: Patriots Day

О фильме "День патриота":

Фильм Питера Берга и Марка Уолберга об известных событиях, произошедших на марафоне в Бостоне в 2013 году. Тогда в результате взрыва двух самодельных бомб погибло три человека и несколько сотен оказалось ранено.

Кроме Уолберга, в фильме также снялись: Джей Кей Симмонс, Кевин Бейкон, Джон Гудман, Мишель Монахан.