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Название фильма: Пассажиры

Оригинальное название: Passengers

О фильме "Пассажиры":

Космический корабль путешествует к далёкой планете со множеством колонистов на борту, находящихся в криогенном сне. Но из-за ошибки два пассажира просыпаются на 90 лет раньше срока.

В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Лоуренс Фишберн, Майкл Шин.