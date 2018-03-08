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Тихоокеанский рубеж 2 | Трейлеры
Отрывок New :: 08.03.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Тихоокеанский рубеж 2
Оригинальное название: Pacific Rim: Uprising
Прокат в России фильма "Тихоокеанский рубеж 2": 22 марта 2018 года
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О фильме "Тихоокеанский рубеж 2":
Продолжение истории про людей в роботах против гигантских монстров.
В ролях: Джон Бойега, Ринко Кикучи.
Режиссёр: Стивен Денайт.
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