Российская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на премию «Ника»...

Оскар 2018, фоторепортаж Телевизионная трансляция прошедшей в минувшие выходные юбилейной 90-й церемонии вручения премии «Оскар» получила рекордно низкие рейтинги. По...

Звезда франшизы «Терминатор» Арнольд Шварценеггер сообщил, что съёмки шестой части начнутся в июне 2018 года...