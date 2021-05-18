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Кислород | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 18.05.21



 
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Название фильма: Кислород
Оригинальное название: Oxygen
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Фантастика
» Европейское кино » Французское кино » Французское коммерческое кино
О фильме "Кислород":

Александр Ажа представляет герметический нф-триллер. Героиня Мелани Лоран просыпается в сломанной капсуле, где заканчивается кислород, пытаясь вспомнить, кто она, и выяснить, где она.

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Кислород:

Кислород
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 5
трейлеры: 1

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Это вам не «Огонь», там никого не било молнией и там в лесу не было двух киллеров, охотящихся на пацана
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