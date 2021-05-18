|
Кислород | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 18.05.21
Название фильма: Кислород
Оригинальное название: Oxygen
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
... » Фантастика
О фильме "Кислород":
Александр Ажа представляет герметический нф-триллер. Героиня Мелани Лоран просыпается в сломанной капсуле, где заканчивается кислород, пытаясь вспомнить, кто она, и выяснить, где она.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Кислород:
Галерея: Минская выставка-конвент Unicon 2021
Любовь, смерть и роботы: Дети и деды
Непобедимый: Пранк + видеоподкаст
Пила: Спираль: Свиная голова под прикрытием
Те, кто желает мне смерти: Как Джоли у деревенских кирку одалживала
Выход самого хайпового мультсериала этого сезона «Неуязвимый» вновь вынес на обсуждение киноманов всего мира жанр «антикомикса»...
17 мая, понедельник
Заокеанский прокат временно синхронизировался с общемировым — там тоже вышла «Пила: Спираль»...
» Превью 2
16 мая, воскресенье
Отечественный прокат на неделе полностью зависел от двух релизов — детского «Кролика Питера 2» и взрослой «Пилы: Спираль». Однако предпоказы...
|
|
|
|
|
Unicon 2021, косплей, фото «Любовь, смерть и роботы 2», отзыв «Пила: Спираль», отзыв «Чернобыль», подкаст «Гнев человеческий», рецензия «Девятаев», отзыв «Поколение Вояджер», отзыв «Майор Гром», подкаст «Наследие Юпитера», отзыв «Восемь сотен», отзыв «Те, кто желает мне смерти», отзыв «Неуязвимый», отзыв + подкаст