Название фильма: Кислород

Оригинальное название: Oxygen

О фильме "Кислород":

Александр Ажа представляет герметический нф-триллер. Героиня Мелани Лоран просыпается в сломанной капсуле, где заканчивается кислород, пытаясь вспомнить, кто она, и выяснить, где она.