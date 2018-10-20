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Оверлорд | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 20.10.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Оверлорд
Оригинальное название: Overlord
Прокат в России фильма "Оверлорд": 1 ноября 2018 года
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» Голливуд » Фантастика
        ... » Экшн
О фильме "Оверлорд":

Фантастический экшн про паранормальные последствия нацистских экспериментов во время Второй мировой войны.

Продюсер: Джей Джей Абрамс.

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Оверлорд:

Оверлорд
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 9
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Хэллоуин: Говори с маской

Главным и чуть ли не единственным источником интереса становится Лори, которую Джейми Ли Кёртис играет примерно как пожилую Сару Коннор, если бы между первыми двумя «Терминаторами» прошло не 10 лет, а 40

Ничего хорошего в отеле Эль Рояль: Погуляли
За время просмотра громкие режиссёры неоднократно приходят на ум, потому что Годдард играет на их поле их же приёмами

Веном: Доктор Веном и мистер Харди
Начиная с середины фильма на экране один непрерывный трюк пополам с шуткоюмором, что куда лучше насупленного комикса

Человек на Луне: На честном слове и на одном крыле
Интонация фильма звучит как мрачный пессимистический ответ космическому оптимизму Маска и Безоса, что для байопика несколько неожиданно

Лучше звоните Солу: Сезон 4: Как Джимми стал Солом
Фан-сервис в этом сериале несёт настолько циничный и затяжной характер, что хочется уже, чтобы Джимми помер в корчах
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