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За бортом | Трейлеры
Русский трейлер 2 New :: 08.05.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: За бортом
Оригинальное название: Overboard
Прокат в России фильма "За бортом": 17 мая 2018 года
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О фильме "За бортом":
Плейбой-миллионер вываливается за борт своей яхты, после чего теряет память, попадает в больницу, а разносчица пиццы Кейт, желая отомстить ему за хамство, уверяет его, что он — её муж и отец троих детей.
В ролях: Энн Фэрис, Ева Лонгория, Джон Ханна.
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