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Название фильма: За бортом

Оригинальное название: Overboard

О фильме "За бортом":

Плейбой-миллионер вываливается за борт своей яхты, после чего теряет память, попадает в больницу, а разносчица пиццы Кейт, желая отомстить ему за хамство, уверяет его, что он — её муж и отец троих детей.

В ролях: Энн Фэрис, Ева Лонгория, Джон Ханна.