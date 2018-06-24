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Операция Финал | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 24.06.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Операция Финал
Оригинальное название: Operation Finale
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        ... » Триллеры
» Голливуд » Байопики » Исторические
О фильме "Операция Финал":

Спустя 15 лет после окончания Второй мировой войны группа секретных агентов собралась вместе, чтобы выследить Адольфа Эйхмана, нацистского идеолога Холокоста.

В ролях: Оскар Айзек, Мелани Лоран, Бен Кингсли.

Режиссёр: Крис Вайц.

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Операция Финал:

Операция Финал
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

8 подруг Оушена: Потуги на Оушена

Получается банальное, не смешное, нелепое и откровенно слабое подражание оригинальной трилогии, где в кадре почему-то в основном тётки. Зачем такое снимать? Загадка. Зачем такое смотреть? Незачем.

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Брэд Бёрд возвращается в анимацию и снимает мультфильм с классическим противостоянием между героями и злодеями, но c актуальными семейными проблемами

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