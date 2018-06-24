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Операция Финал | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 24.06.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Операция Финал
Оригинальное название: Operation Finale
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О фильме "Операция Финал":
Спустя 15 лет после окончания Второй мировой войны группа секретных агентов собралась вместе, чтобы выследить Адольфа Эйхмана, нацистского идеолога Холокоста.
В ролях: Оскар Айзек, Мелани Лоран, Бен Кингсли.
Режиссёр: Крис Вайц.
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