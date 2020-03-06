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о фильме: рецензия | кадры: 2 | трейлеры: 24 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Репортаж с премьеры New :: 06.03.20
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Название фильма: Вперёд
Оригинальное название: Onward
Прокат в России фильма "Вперёд": 5 марта 2020 года
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О фильме "Вперёд":
Мультфильм студии «Пиксар» описывает приключения двух братьев-подростков в осовремененном фэнтэзийном мире, ушедшем от магии к обычной технике.
Роли озвучивали: Крис Пратт, Том Холланд.
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