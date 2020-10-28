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Последняя капля
Рецензия: Успокоительное
«Последняя капля» только на первый взгляд возвращение Софии Копполы к духу ранних своих фильмов — «Трудности перевода» и «Где-то». Они были более настроенческими. С тех пор Коппола полюбила диалоги и стала менее претенциозной. В «Капле» эти прежние романтично-грустные, тихие и рефлексивные ноты звучат редко и недолго. Чаще Коппола иронизирует или мило шутит в манере человека, который всего добился в жизни и теперь, ради чистого разнообразия и фана, даёт житейские советы в перерывах между прогулками в парке и коктейлями.
В каком-то смысле Коппола сняла ответ «Истории брака». В ещё более широком смысле — как и Баумбах, поиграла в нью-йорские мелодрамы Вуди Аллена времён «Манхэттена» и «Энни Холл», где представители среднего, светского класса много ходили туда-сюда и рассуждали на тему отношений, любви и природы мужчин и женщин. У Копполы такие диалоги ведёт неуверенная в себе сорокалетняя писательница в семейном кризисе и её эпатажный отец-бабник, некогда бросивший её мать ради ассистентки, но всё равно оставшийся лучшим другом для дочери. Оба они играют маленькую шпионскую игру, желая убедиться, что муж дочери ей изменяет. Причём, в первую очередь это нужно отцу, который хочет доказать, что все мужчины одинаковые, и на эту тему тут большинство споров.
В отличие от Баумбаха, Коппола куда изящнее и легче, как рассказчик, и оптимистично смотрит что на людей, что на брак. В отличие от Аллена, она не думает романтизировать любовь и секс всех со всеми. В уютной атмосфере, под обаянием Билла Мюррея и милые комедийные моменты Коппола берёт распространенные мужские оправдания изменам и бытовому сексизму, критикует их и в конце концов разоблачает, выходя на мотивирующий успокаивающий финал, который похож на итог сеанса у психотерапевта. И несмотря на то, что непривычно видеть так много веры в людей в мелодрамах про семейные кризисы, фактически она не только сняла отрезвляющее и подбадривающее женское кино, но заодно и защитила мужчин: не все они козлы. После такого даже неловко придираться, что играла она в одни ворота.
Название фильма: Последняя капля
Оригинальное название: On the Rocks
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О фильме "Последняя капля":
Билл Мюррей снова снялся в трагикомедии Софии Копполы («Трудности перевода»), на этот раз — о воссоединении взрослой дочери со своим гулящим отцом.
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