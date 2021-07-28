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Время, Старое / Старое | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 12 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Подкаст «Мы ругаем» New :: 28.07.21
Название фильма: Время
Оригинальное название: Old
Прокат в России фильма "Время": 22 июля 2021 года
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О фильме "Время":
Триллер М. Найт Шьямалана о таинственном пляже, где люди стремительно стареют.
В ролях: Руфус Сьюелл, Гаэль Гарсия Берналь.
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Жанр: лост
Прокат в России: 22 июля 2021 года
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