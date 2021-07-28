Подкаст «Мы ругаем»: «Время» Шьямалана огорчает, но всё равно прекрасно М. Найт Шьямалан в своей карьере неоднократно падал на самое дно, но снова выбирался, но только он порадует своих фанатов...

Кинокасса России: «Время» забирает себе половину слабого уикенда Отечественный прокат, как и заокеанский, на неделе должен был пройти в рамках противостояния нового «Броска кобры» и триллера М...