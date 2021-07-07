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Время, Старое / Старое | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик New :: 07.07.21

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Название фильма: Время
Оригинальное название: Old
Прокат в России фильма "Время": 22 июля 2021 года
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Время":

Триллер М. Найт Шьямалана о таинственном пляже, где люди стремительно стареют.

В ролях: Руфус Сьюелл, Гаэль Гарсия Берналь.

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Время, Старое:

Время, Старое
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Война будущего: Провести неделю с дочей
Не столько игры тянутся к фильмам, сколько сценаристы, выросшие на этих играх, вместо нормального кино уже ничего другого писать не умеют

Без резких движений: Карбоновый след
Только на финальных титрах мы окончательно понимаем, что это на самом деле было. Содерберг снова снял фильм-объяснялку

Ледяной драйв: Форсаж на льду
Дальнобои показывают мастер-класс аварийного вождения по льду Чудского озера, после чего всех спасают

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами: Пусть мама услышит, пусть мама придёт
Авторы так и не собираются определяться, это у них детское кино для взрослых или взрослое кино для детей
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