Netflix подвёл итоги 2017 года с доходом в 12 млрд долларов Международный стриминговый гигант Netflix отчитался об итогах последнего квартала 2017 года, что позволило подвести предварительные итоги всего года...

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Минкульт отозвал прокатное удостоверение у «Смерти Сталина» Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина»...

Объявлены номинанты на «Золотую малину» 22 января в Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Золотая малина», вручаемую за самые сомнительные достижения в области кинематографа. «Золотая...