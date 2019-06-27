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Гостайна | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 27.06.19

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Название фильма: Гостайна
Оригинальное название: Official Secrets
Прокат в России фильма "Гостайна": 5 сентября 2019 года
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» Голливуд » Драмы
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» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Гостайна":

Основанная на реальных событиях шпионская триллер-драма о незаконной операции АНБ, призванной подтолкнуть Совет Безопасности ООН к санкционированию вторжения в Ирак в 2003 году.

В ролях: Кира Найтли, Мэттью Гуд, Ральф Файнс.

Режиссёр и сценарист: Гэвин Худ.

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Гостайна:

Гостайна
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

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