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8 подруг Оушена | Трейлеры
Репортаж с премьеры New :: 15.06.18 ссылка на ролик
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Название фильма: 8 подруг Оушена
Оригинальное название: Ocean's 8
Прокат в России фильма "8 подруг Оушена": 21 июня 2018 года
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О фильме "8 подруг Оушена":
Женский спин-офф трилогии о друзьях Оушена. В ролях: Кейт Бланшетт, Оливия Манн, Мэтт Дэймон, Дакота Фэннинг, Сандра Буллок, Ричард Армитедж, Энн Хэтуэй, Сара Полсон, Хелена Бонэм Картер, Кэти Холмс.
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