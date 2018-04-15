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8 подруг Оушена | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 15.04.18 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "8 подруг Оушена" (4, из них 2 новых)

 
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Название фильма: 8 подруг Оушена
Оригинальное название: Ocean's 8
Прокат в России фильма "8 подруг Оушена": 21 июня 2018 года
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О фильме "8 подруг Оушена":
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8 подруг Оушена:

8 подруг Оушена
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Рэмпейдж: Звероформеры

Скала здесь, в общем, на фоне последних нескольких лет совершенно традиционен (хотя персонаж и заявлен мизантропом), а Джордж, едва успев показать характер, надолго исчезает позади вызванной в нём банальной агрессии

Тихое место: Страна немых
Девочка с никак не желающим работать слуховым аппаратом оказывается и главным символом катастрофы в этой семье, и средоточием всех главных конфликтов получившейся в итоге драматургии

Гоголь. Вий: Позовите спецэффект
По-прежнему сложно воспринимать это не как разводку, потому что тебе снова показывают две серии процедурала. Но ещё хуже, как обошлись с Вием

Я сражаюсь с великанами: Все умрут
Перед нами с одной стороны крепкий жанр, а с другой — настоящая взрослая (особенно для подросткового кино) драма

Жажда смерти: Защищатель
Авторы вновь отказываются признать ключевой момент: действия главного героя делают его психопатом
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8 подруг Оушена
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Прокат в России: 21 июня 2018 года
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14 апреля, суббота

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