Ролики россыпью: «Алита», «Мир Юрского периода 2», «Человек-паук» и много Netflix Пока «Дисней» пытается монополизировать кинопроизводство по пути к выходу на стриминговый рынок, лидер этого рынка Netflix продолжает покупать и создавать большинство...

Кинокасса России: «Последние джедаи» стартуют недостаточно сильно В отличие от заокеанского проката, отечественный зритель почти не отреагировал на появление в прокате главного тяжеловеса декабря...