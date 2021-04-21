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Общага | Трейлеры
Трейлер New :: 21.04.21
Прокат в России фильма "Общага": 7 октября 2021 года
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О фильме "Общага":
Ирина Старшенбаум, Юлия Ауг в режиссёрском дебюте Романа Васьянова (оператор «Стиляг» и «Отряда самоубийц») о советской общаге по роману Алексея Иванова «Общага-на-крови».
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