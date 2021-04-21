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Общага | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 21.04.21



 
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Прокат в России фильма "Общага": 7 октября 2021 года
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» Российское кино » Мелодрамы
        ... » Молодёжное
О фильме "Общага":

Ирина Старшенбаум, Юлия Ауг в режиссёрском дебюте Романа Васьянова (оператор «Стиляг» и «Отряда самоубийц») о советской общаге по роману Алексея Иванова «Общага-на-крови».

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Общага:

Общага
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Чернобыль: Покажи мне драму + видеоподкаст

Про виновников катастрофы Козловский за фильм говорит дважды. Оба раза коротко и смешно. Главный герой спрашивает, кто виноват, а ему отвечают, что какая разница. Действительно, какая разница

Нечестивые: Самоэкзорцизм
Оказывается, с благой целью можно и амбициями собственными поступиться, а чудес и вовсе не бывает

Ученик экзорциста: Охотники за демонами
Ученик экзорциста всё-таки занимает положенную ему по сюжету главную роль, переставая слушаться старшего и начиная понемногу прозревать

Мортал комбат: Фигалити
Лю Канг, Джакс, Горо и присные — ребята, конечно, культовые, но средний возраст тех, кто играл в них ещё в начале девяностых, сейчас приближается к пятидесяти

Сквозь снег: Сезон 2: С голым торсом на лёгком морозе
Сценаристы сами не в курсе, куда они отправят персонажей в следующий момент, то ли бить чечётку, то ли в театре теней исполнять
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