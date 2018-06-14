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Проклятие монахини | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский тизер-трейлер New :: 14.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Проклятие монахини
Оригинальное название: Nun
Прокат в России фильма "Проклятие монахини": 20 сентября 2018 года
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О фильме "Проклятие монахини":
Таисса Фармига в хорроре про демоническую монахиню.
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