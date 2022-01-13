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Варяг | Трейлеры
о фильме: кадры: 17 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 13.01.22
Название фильма: Варяг
Оригинальное название: Northman
Прокат в России фильма "Варяг": 21 апреля 2022 года
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О фильме "Варяг":
Режиссёр Роберт Эггерс («Ведьма», «Маяк») представляет костюмированный триллер о викингах.
В ролях: Александр Скарсгаард, Аня Тейлор-Джой, Виллем Дефо, Николь Кидман, Итан Хоук.
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