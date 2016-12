Размещение: YouTube

Название фильма: Норман

Оригинальное название: Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer

Одинокий Норман Оппенгеймер однажды случайно помогает политику, находящемуся на самом дне своей карьеры. Спустя три года политик становится премьер-министром, и это сказывается на Нормане. В главной роли: Ричард Гир.

