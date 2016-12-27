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Невеста | Трейлеры
Трейлер New :: 27.12.16 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Невеста": 19 января 2017 года
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О фильме "Невеста":
Влюблённый Иван везёт свою девушку Настю в родной город знакомиться с родственниками. По приезду девушка понимает, что происходит что-то странное.
Режиссёр и автор сценария: Святослав Подгаевский.
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