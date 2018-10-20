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Нарко | Трейлеры
Трейлер, 4 сезон New :: 20.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Нарко
Оригинальное название: Narcos
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» Сериалы » Криминальные
О сериале "Нарко":
Основанный на реальных событиях сериал Netflix о криминальной жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Продюсер: Жозе Падилья. Режиссёры: Андрес Байс, Фернандо Коимба, Гильермо Наварро, Жозе Падилья.
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Нарко:
Хэллоуин: Говори с маской
Ничего хорошего в отеле Эль Рояль: Погуляли
Веном: Доктор Веном и мистер Харди
Человек на Луне: На честном слове и на одном крыле
Лучше звоните Солу: Сезон 4: Как Джимми стал Солом
19 октября, пятница
18 октября, четверг
17 октября, среда
Хэллоуин, Halloween
Прокат в России: 18 октября 2018 года
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