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Нарко | Трейлеры

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Тизер 2, сезон 4 New :: 07.09.18 ссылка на ролик

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Название сериала: Нарко
Оригинальное название: Narcos
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» Сериалы » Криминальные
О сериале "Нарко":

Основанный на реальных событиях сериал Netflix о криминальной жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Продюсер: Жозе Падилья. Режиссёры: Андрес Байс, Фернандо Коимба, Гильермо Наварро, Жозе Падилья.

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Нарко:

Нарко
постеры сериала: 5
кадры из сериала: 20
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

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Сериал помимо обязательной программы предложил массу новых линий и персонажей, правильно дозируя юмор и расчленёнку

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Вашингтон автоматически привносит в кадр определённую харизму и авторитет, но всё без толку

Тёмные отражения: Идущие и не такие
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6 сентября в Торонто стартовал 43-й международный кинофестиваль. В течение 11 дней зрители увидят 340 фильмов из 80 стран

Галерея: Венецианский кинофестиваль 2018
На итальянском острове Лидо в среду 29 августа картиной Дэмиена Шазелла «Человек на Луне» открылся 75-й Венецианский фестиваль
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Обновления

7 сентября, пятница
Трейлеры, кадры, постеры:

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» Музыкальное видео

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постеров: 2, кадров: 9
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Курск, Kursk new
постеров: 1, кадров: 3
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» Трейлер

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Король Лир, King Lear
» Русский трейлер

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