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Нарко | Трейлеры
Тизер 2, сезон 4 New :: 07.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Нарко
Оригинальное название: Narcos
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О сериале "Нарко":
Основанный на реальных событиях сериал Netflix о криминальной жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Продюсер: Жозе Падилья. Режиссёры: Андрес Байс, Фернандо Коимба, Гильермо Наварро, Жозе Падилья.
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