Хейли Этвелл составит экранную пару с Эваном Макгрегором в фэнтезийной драме режиссёра Марка Форстера «Кристофер Робин»...

Год назад было объявлено, что заключительный четвёртый фильм франшизы под общим названием «Дивергент» отправится на телевидение...

Эриксон Кор возглавит съёмки остросюжетного триллера «Притязание» по сценарию Дэмиана Шазелла из Чёрного списка...