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О фильме "Напарник":

Полицейское бадди-муви о том, как Сергей Гармаш в роли майора уголовного розыска в ходе спецоперации переселяется в тело мелкого пацана. Пацана нарисовали на компьютере, чем очень гордятся.