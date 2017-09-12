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Напарник | Трейлеры
О съёмках New :: 12.09.17 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Напарник": 14 сентября 2017 года
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О фильме "Напарник":
Полицейское бадди-муви о том, как Сергей Гармаш в роли майора уголовного розыска в ходе спецоперации переселяется в тело мелкого пацана. Пацана нарисовали на компьютере, чем очень гордятся.
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