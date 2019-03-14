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Нэнси Дрю и потайная лестница | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 14.03.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Нэнси Дрю и потайная лестница
Оригинальное название: Nancy Drew and the Hidden Staircase
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О фильме "Нэнси Дрю и потайная лестница":
Очередная попытка экранизировать историю о Нэнси Дрю, которая на сей раз пытается разгадать тайну маленького городка.
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