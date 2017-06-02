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Название фильма: Моя кузина Рэйчел

Оригинальное название: My Cousin Rachel

О фильме "Моя кузина Рэйчел":

По роману Дафны дю Морье. Молодой человек хочет отомстить своей кузине, считая, что она убила своего отчима. Но потом влюбляется в неё.

В ролях: Рейчел Вайз, Сэм Клафлин.

Режиссёр: Роджер Мичелл.