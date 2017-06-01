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Убийство в Восточном экспрессе | Трейлеры
о фильме: кадры: 13 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 01.06.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Убийство в Восточном экспрессе
Оригинальное название: Murder on the Orient Express
Прокат в России фильма "Убийство в Восточном экспрессе": 9 ноября 2017 года
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О фильме "Убийство в Восточном экспрессе":
Новая экранизация популярного романа Агаты Кристи, в котором Эркюль Пуаро расследует убийство в поезде.
В ролях: Кеннет Брана, Джонни Депп, Пенелопа Крус, Виллем Дефо, Дэйзи Ридли, Джуди Денч, Мишель Пфайфер.
Режиссёр: Кеннет Брана.
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Убийство в Восточном экспрессе, Murder on the Orient Express new
Прокат в России: 9 ноября 2017 года
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