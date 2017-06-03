Телеканал Showtime заказал производство восьмичасового мини-сериала «Побег в Даннеморе», главные роли в котором исполнят: Бенисио дель Торо...

Том Круз раскрыл подзаголовок сиквела «Лучшего стрелка». Официально фильм называется: «Лучший стрелок: Мэверик»...

Фёдор Бондарчук берётся за продолжение фантастической картины «Притяжение», вышедшей в отечественный прокат в январе этого года и собравший на сегодня свыше одного...

Вигго Мортенсен договаривается об участии в фильме Питера Фаррелли «Зелёная книга»...