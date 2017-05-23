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Мумия | Трейлеры
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Русский ролик о съёмках 3 New :: 23.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Мумия
Оригинальное название: Mummy
Прокат в России фильма "Мумия": 8 июня 2017 года
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О фильме "Мумия":
Мумифицированная принцесса восстаёт из мёртвых и начинает угрожать человечеству.
В ролях: Том Круз, Аннабелль Уоллис, Рассел Кроу.
Режиссёр: Алекс Курцман.
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