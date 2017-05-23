Умер сыгравший Джеймса Бонда в 7 фильмах актёр Роджер Мур Знаменитый британский актёр сэр Роджер Мур скончался в Швейцарии на 90-м году жизни...

Стартовал новый сезон «Твин Пикса» 21 мая в США на телеканале Showtime стартовал новый сезон культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс»...

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